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29 октября 2017
17:17  29 октября 2017 0

Богачи планеты скупают бункеры перед Третьей мировой. Спрос вырос в десятки раз

Люди надеются подземные убежища уже несколько десятилетийФото: @timeline_rus

Жители Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи активно раскупают роскошные бункеры, предназначенные для защиты от ядерного удара и его последствий.

По словам руководства компании Atlas Survival Shelters, за последние два года спрос на убежища в США и других странах мира вырос в 20 раз. При этом больше всего популярностью пользуются бункеры комплектации «люкс», передает «Рен-ТВ». Если в прошлом году компания реализовала 50 таких убежищ, то в этом году специалисты Atlas Survival Shelters оборудуют уже порядка тысячи объектов. Стоимость одного сооружения стартует от 15 тыс. фунтов стерлингов (более 1,1 млн рублей).

Отмечается, что спрос на бункеры также подрос в Японии и Южной Корее. Это связано с неспокойной ситуацией на Корейском полуострове.

Лев Истомин
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