США предупредили Россию о ядерных учениях

США предупредили Россию о стратегических ядерных учениях. По словам официального представителя американского стратегического командования, сценарий учений предусматривает отражение различных угроз для Штатов.
Стратегические ядерные учения под названием «Глобальный гром» пройдут в США. Их сценарий предусматривает отражение различных стратегических угроз американской противоракетной обороной. Сообщение официального представителя стратегического командования Штатов Брайана Магуира передает «РЕН-ТВ».
По его словам, командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил минобороны с акцентом на ядерную готовность.
«Согласно положениям СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этих учениях заранее», — подчеркнул Магуир.
Как ранее сообщало «URA.RU», Россия также проводила учения с запуском ядерных ракет. Министерство обороны России опубликовало видеозапись с тренировочных пусков стратегического ядерного вооружения.