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30 октября 2017
29 октября 2017
09:34  30 октября 2017 0

США предупредили Россию о ядерных учениях

Ядерный щит. Челябинск., ядерная бомба
Стратегические ядерные учения называются «Глобальный гром»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

США предупредили Россию о стратегических ядерных учениях. По словам официального представителя американского стратегического командования, сценарий учений предусматривает отражение различных угроз для Штатов.

Стратегические ядерные учения под названием «Глобальный гром» пройдут в США. Их сценарий предусматривает отражение различных стратегических угроз американской противоракетной обороной. Сообщение официального представителя стратегического командования Штатов Брайана Магуира передает «РЕН-ТВ».

По его словам, командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил минобороны с акцентом на ядерную готовность.

«Согласно положениям СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этих учениях заранее», — подчеркнул Магуир.

Как ранее сообщало «URA.RU», Россия также проводила учения с запуском ядерных ракет. Министерство обороны России опубликовало видеозапись с тренировочных пусков стратегического ядерного вооружения.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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