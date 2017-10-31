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31 октября 2017
30 октября 2017
05:57  31 октября 2017 0

Бывший хоккеист «Спартака» устроил дебош в одном из ресторанов Москвы

Мусатов был в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пистолетФОТО: скрин YouTube

Бывший нападающий хоккейных клубов «Слован» и «Спартак» Игорь Мусатов устроил дебош в одном из московских ресторанов. Неприятный инцидент произошел в заведении на Таганской улице.

По предварительным данным, персонал заведения жаловался на одного из посетителей, который находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пистолет с патронами. Им оказался тридцатилетний хоккеист Игорь Мусатов, женатый на двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой. В настоящее время проводится проверка по данному делу, передает Lenta.ru.

Мусатов ранее выступал за казанский «Ак Барс», московский «Спартак», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев». В минувшем сезоне хоккеист играл в братиславском «Словане», где за 29 матчей регулярного чемпионата забил шесть шайб и отдал две результативные передачи.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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