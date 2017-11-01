14:10 01 ноября 2017 0

Банк интегрировал Западно-Сибирский филиал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Подошла к концу интеграция онлайн-сервиса банка «Открытие» и его Западно-Сибирского филиала. Отныне клиенты имеют доступ к полному функционалу интернет-банка.

Процесс интеграции функционалов сервисов стартовал летом. На тот момент старая версия онлайн-банкинга Западно-Сибирского филиала («Ханты-Мансийский банк») оставалась активной.

В банке «Открытие» подчеркнули, что планировали осуществить переход клиентов на новую платформу плавно и постепенно. Свыше 90% клиентов бывшего «Ханты-Мансийского банка» перешли на дистанционное обслуживание еще до закрытия старого онлайн-сервиса.

Теперь клиенты Западно-Сибирского филиала смогут удаленно оплачивать детские сады, коммуналку и осуществлять денежные переводы.