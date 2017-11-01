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01 ноября 2017
Главные новости 
14:10  01 ноября 2017 0

Сибирские клиенты банка «Открытие» получили новые возможности

Винотека Соловьева. Екатеринбург, банк открытие
Банк интегрировал Западно-Сибирский филиалФото: Александр Мамаев © URA.RU

Подошла к концу интеграция онлайн-сервиса банка «Открытие» и его Западно-Сибирского филиала. Отныне клиенты имеют доступ к полному функционалу интернет-банка.

Процесс интеграции функционалов сервисов стартовал летом. На тот момент старая версия онлайн-банкинга Западно-Сибирского филиала («Ханты-Мансийский банк») оставалась активной.

В банке «Открытие» подчеркнули, что планировали осуществить переход клиентов на новую платформу плавно и постепенно. Свыше 90% клиентов бывшего «Ханты-Мансийского банка» перешли на дистанционное обслуживание еще до закрытия старого онлайн-сервиса.

Теперь клиенты Западно-Сибирского филиала смогут удаленно оплачивать детские сады, коммуналку и осуществлять денежные переводы.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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