У челябинского губернатора появится новый фургон-холодильник за 2,6 млн рублей

Автопарк губернатора Челябинской области Бориса Дубровского скоро пополнится грузовым автомобилем-холодильником. На сайте госзакупок управделами главы региона и правительства открыло электронный аукцион.
На покупку грузовика с холодильной установкой из областной казны выделили 2,6 млн рублей. Более старый аналогичный автомобиль, использовавшийся для протокольных мероприятий, пришел в негодность по причине своего возраста.
«Ранее такой автомобиль в автопарке управления был, он 2005 года выпуска, понять его текущее техническое состояние уже по этому фактору вполне возможно. Новый автомобиль приобретается взамен. Данный тип автомобиля необходим управлению для протокольно-организационного обеспечения мероприятий», — рассказал корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
Отметим, что, кроме автомобиля-холодильника, управделами намерено приобрести для нужд губернатора и его подчиненных микроавтобус за 2,9 млн рублей. На нем чиновники будут колесить по региону.