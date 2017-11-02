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31 октября 2017
Главные новости Челябинской области
14:32  02 ноября 2017 2

У челябинского губернатора появится новый фургон-холодильник за 2,6 млн рублей

Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, васьков геннадий, одер леонид, дубровский борис
Автопарк губернатора пополнится новым автомобилемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автопарк губернатора Челябинской области Бориса Дубровского скоро пополнится грузовым автомобилем-холодильником. На сайте госзакупок управделами главы региона и правительства открыло электронный аукцион.

На покупку грузовика с холодильной установкой из областной казны выделили 2,6 млн рублей. Более старый аналогичный автомобиль, использовавшийся для протокольных мероприятий, пришел в негодность по причине своего возраста.

«Ранее такой автомобиль в автопарке управления был, он 2005 года выпуска, понять его текущее техническое состояние уже по этому фактору вполне возможно. Новый автомобиль приобретается взамен. Данный тип автомобиля необходим управлению для протокольно-организационного обеспечения мероприятий», — рассказал корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Отметим, что, кроме автомобиля-холодильника, управделами намерено приобрести для нужд губернатора и его подчиненных микроавтобус за 2,9 млн рублей. На нем чиновники будут колесить по региону.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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