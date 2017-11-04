У Кадырова все-таки появился iPhone X. ВИДЕО

12:49 04 ноября 2017 0

Чеченский лидер решил передарить подарок ФОТО: скрин с видео

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился iPhone X. Но он готов отдать дорогой гаджет тому, кто сочинит лучший стих о Владимире Путине, передает телеграм-канал «360».

На видео- ролике видно, что группа молодых людей приходить к Кадырову с новым гаджетом Apple. «Решили с пацанами собраться и подарить вам телефон», — сказали гости и вручили чеченскому лидеру iPhone X.

«У Караульного источники плохие, но сейчас вся Россия увидит, что у нас есть iPhone X», — радостно отметил Кадыров. «Собаки лают- караван идет», — отозвались «пацаны».

Ранее телеграм-канал «Караульный» написал о появлении у Кадырова новинки от Apple. Глава Чечни после этого в своем канале ответил, что не гоняется за современными смартфонами, а сообщения источника назвал бредом, напоминают Nation News.

Впрочем, оставлять у себя iPhone X Кадыров не намерен. Глава Чечни предложил отдать подарок автору лучшего стихотворения о президенте России Владимире Путине в честь Дня народного единства.