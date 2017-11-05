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05 ноября 2017
16:15  05 ноября 2017 3

«Мы господствуем»: Трамп назвал американских солдат лучшими в мире

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп прибыл с визитом в ЯпониюФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп, находясь на военной базе в Японии, заявил, что американская армия обладает «лучшими людьми» в мире. По этой причине Штаты «господствуют в воздухе и море, на суше и в космосе», считает глава государства.

«Мы господствуем… потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди», — цитирует Трампа РИА «Новости». При этом глава Белого дома обратил внимание на «преданность» и «компетенцию» американской армии, которые делают ее самыми «бесстрашными силами» в истории.

Трамп также поблагодарил военных за службу и заявил, что другие страны не должны недооценивать «решимость» американцев.

Как ранее сообщало «URA.RU», президент США обвинил Иран в пуске ракеты по Саудовской Аравии.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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