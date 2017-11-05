Президент США Дональд Трамп, находясь на военной базе в Японии, заявил, что американская армия обладает «лучшими людьми» в мире. По этой причине Штаты «господствуют в воздухе и море, на суше и в космосе», считает глава государства.
«Мы господствуем… потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди», — цитирует Трампа РИА «Новости». При этом глава Белого дома обратил внимание на «преданность» и «компетенцию» американской армии, которые делают ее самыми «бесстрашными силами» в истории.
Трамп также поблагодарил военных за службу и заявил, что другие страны не должны недооценивать «решимость» американцев.
Как ранее сообщало «URA.RU», президент США обвинил Иран в пуске ракеты по Саудовской Аравии.