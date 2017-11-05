Два инспектора ГИБДД получили тяжелые ранения после самоподрыва террориста-смертника в Ингушетии на блок-посту ДПС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сейчас ведется бой со вторым преступников, по некоторым данным, среди полицейских есть жертвы.
Взрыв прогремел на федеральной трассе «Кавказ» возле села Яндаре Назрановского района. Двое инспекторов ГИБДД были ранены и доставлены в больницу. По данным издания, один из них скончался, второй находится в тяжелом состоянии.
Второй злоумышленник блокирован спецслужбами в частном доме недалеко от блок-поста. Сейчас жилище окружено, принимаются меры по его задержанию. Известно, что преступник отстреливается.
По данным телеграм-канал Mash, в ходе боя на посту ДПС убиты уже двое полицейских.
Видео: телеграм-канал Mash