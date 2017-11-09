Конгресс США выделил 4,6 млрд долларов на «противодействие» РФ в Европе

07:34 09 ноября 2017 0

Украина получит довольно скромную помощь от США в 2018 году Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский конгресс согласовал проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год. Документ предусматривает выделение 4,6 миллиарда долларов на «противодействие» России в Европе. Также часть денег пойдет Украине и в Прибалтику.

Из общей суммы в 4,6 миллиарда — 350 миллионов долларов конгресс США выделил на военную помощь Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей». В проекте бюджета предполагалось 500 миллионов, но сумма была снижена по итогам обсуждений. Деньги предполагается направить в первую очередь на укрепление береговой обороны страны: установку противолодочных минных заграждений и сооружение специальных средств защиты.

Также 100 миллионов выделяется странам Прибалтики для отражения «российской агрессии», сообщает сайт kp.ru.