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09 ноября 2017
08 ноября 2017
07:34  09 ноября 2017 0

Конгресс США выделил 4,6 млрд долларов на «противодействие» РФ в Европе

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Украина получит довольно скромную помощь от США в 2018 годуФото: depositphotos.com © URA.RU
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Война на Украине
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Американский конгресс согласовал проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год. Документ предусматривает выделение 4,6 миллиарда долларов на «противодействие» России в Европе. Также часть денег пойдет Украине и в Прибалтику.

Из общей суммы в 4,6 миллиарда — 350 миллионов долларов конгресс США выделил на военную помощь Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей». В проекте бюджета предполагалось 500 миллионов, но сумма была снижена по итогам обсуждений. Деньги предполагается направить в первую очередь на укрепление береговой обороны страны: установку противолодочных минных заграждений и сооружение специальных средств защиты.

Также 100 миллионов выделяется странам Прибалтики для отражения «российской агрессии», сообщает сайт kp.ru.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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