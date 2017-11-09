09:01 09 ноября 2017 0

От инфекции умер гражданин Великобритании Фото: depositphotos.com © URA.RU

В странах Европейского союза произошла вспышка легионеллеза. Об этом российских туристов предупредил Роспотребнадзор и призвал проявить бдительность при путешествиях.

В заявлении ведомства говорится, что случаи заражения зафиксированы в Испании, Великобритании и Португалии, пишет RT. Так, в одном из отелей города Пальманова на Майорке с середины сентября по первую декаду октября 2017 года было зарегистрировано более 13 случаев заболевания легионеллезом среди туристов. «Как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Португалии опасная инфекция была найдена у 28 человек, сообщает «Экономика сегодня». 26 из них — это пациенты одной из больниц Лиссабона, еще двое — медицинские работники этого же учреждения. Министерство здравоохранения страны уже подтвердило факт вспышки болезни.

Легионеллез — это острое инфекционное заболевание. Оно обычно протекает с выраженной лихорадкой, интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения.