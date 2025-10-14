Два бойца ВСУ были взяты в плен военными России в районе села Алексеевка Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, при задержании у пленных обнаружили наркотики и ампулы с неизвестными веществами.
«Взято в плен двое военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе досмотра у них обнаружены свертки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами», — рассказал собеседник РИА Новости.
Ранее российский стрелок с позывным Суматоха сообщил, что на территории Запорожской области украинские вооруженные формирования устанавливают взрывные устройства под телами погибших военнослужащих. Кроме того, ВСУ используют ударные беспилотные аппараты для ликвидации своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен ВС РФ.
