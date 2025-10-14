Бессент рассказал, когда Трамп встретится с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в конце октября. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«Президент США Дональд Трамп готовится встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября», — цитирует Reuters Бессента. Он отметил, что обе стороны пытаются снизить напряженность из-за тарифных угроз и экспортного контроля.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина возможна в рамках предстоящего саммита АТЭС. Об этом рассказал торговый представитель США Джеймисон Грир. Это заявление прозвучало в условиях нового витка торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином.
