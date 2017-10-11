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11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:29  11 октября 2017 0

Уральские министры отказались помогать матери, которую лишили детей из-за отрезанной груди

Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
Савиновских не разрешают даже видеться с детьмиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство соцполитики по Свердловской области отказало в помощи Юлии Савиновских, которую лишили приемных сыновей органы опеки. У женщины забрали двух малышей после того, как она удалила себе грудь, а затем Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался возвращать детей.

Адвокат Савиноских Алексей Бушмаков рассказал «URA.RU», что в среду, 11 октября, Савиновских была на приеме у замминистра Евгения Шаповалова. В ходе встречи женщина попросила чиновника провести ведомственную проверку по поводу изъятия детей.

«Однако чиновники сказали, что есть решение суда и ничего проверять они не собираются. Мол, если не согласны, то оспаривайте решение суда. Мы надеялись, что министерство займет иную позицию, но этого не видим», — сказал нашему агентству Бушмаков.

Юрист также рассказал, что с Савиновских подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. «Сейчас ждем, когда дело передадут в суд для рассмотрения, попытаемся ускорить процесс. Надеемся на понимание хоть там», — заявил Бушмаков.

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По его словам, отобранные дети сейчас находятся в одном из детских приютов, Савиновских не может их посещать, так как ей рекомендовали не травмировать психику приемных сыновей — когда женщина их навещала, ребята потом долго плакали.

Получить комментарий у министра соцполитики Свердловской области Андрея Злоказова оперативно не удалось — по телефону он ответил журналисту «URA.RU», что находится на совещании в Москве.

Ранее Юлия Савиновских написала в Facebook, что опека забрала двух ее приемных сыновей 4 и 5 лет из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез: седьмой размер груди причинял ей неудобства. Также не в ее пользу сработал тот факт, что она под мужским псевдонимом писала рассказы о жизни трансгендера. К проблеме матери уже подключились следственный комитет и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Сергей Дианов
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