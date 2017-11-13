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Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
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Главные новости Свердловской области
16:38  13 ноября 2017 4

Свердловчане будут платить за мусор в пять раз больше

Проверка ОНФ и Общественной палатой Тюменской области полигона твердых бытовых отходов на Велижанском тракте. Тюмень, птицы, полигон ТБО, мусор, свалка, чайки
С повышением тарифов в регионе должны наладить систему переработки мусораФото: Николай Бастриков © URA.RU

Свердловские власти намерены в пять раз поднять расценки для жителей многоквартирных домов за вывоз, переработку и утилизацию мусора. Об этом во время региональной конференции ОНФ заявил представитель регионального министерства энергетики и ЖКХ.

В регионе уже с июля 2018 года заработает новая система управления с твердыми коммунальными отходами. Все полномочия в сфере обращения с ТКО передадут региональным операторам. Кроме того, в квитанциях свердловчан, проживающих в многоквартирных домах, появится отдельная строка с тарифом за вывоз, переработку и утилизацию мусора.

Граждане платят за мусор и сейчас, но эта сумма не вынесена отдельно, а включена в строку «Содержание жилья», рассказал во время выступления на региональном форуме ОНФ начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры областного минЖКХ Степан Глазырин. «Условно говоря, сегодня граждане платят по сто рублей в месяц, а будут — по 300-400 рублей», — пояснил он. По словам Глазырина, позже жителей также заставят платить за негативное воздействие на окружающую среду. Он предположил, что с нововведением сумма может вырасти до 500 рублей.

Также Глазырин напомнил, что в октябре 2017 года региональное правительство утвердило новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате к началу 2019 года все муниципалитеты должны перейти на раздельный сбор мусора. Жителям придется сортировать отходы на семь групп: это бумага и бумажные изделия, пластмассовые изделия, стеклянные изделия и отходы из стекла, пищевые отходы, ртутьсодержащие отходы, батареи и аккумуляторы и несортированные отходы.

Александр Пономарев
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