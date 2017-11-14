Виктория Боня удивила поклонников новой грудью. ФОТО

Телеведущая Виктория Боня порадовала поклонников новой пикантной фотографией на своей странице в Instagram. Актриса сфотографировалась в спортзале напротив зеркала, а подписчики обратили внимание на изменения в фигуре экс-участницы «Дома-2».
В комментариях к снимку пользователи предположили, что Боня увеличила свою грудь. Некоторые похвалили ведущую за отличные формы, другие принялись корить телезвезду.
«Специально долистала до фотографий 2013 года. Грудь была гораздо меньше! В чем секрет?» — написала подписчица с ником passheon.
«Силикон. То не было ничего, то взялось где-то», — ответила подписчица Марина.
«Грудь шикарная! И сама тоже! А Виктория сделала грудь себе, раньше поменьше вроде бы была», — написал пользователь yanina lov.
«Явный перебор! Все хорошо в меру, а то и до Семенович недалеко», — заявила Наталья.
Почти за сутки пост набрал более 41,6 тысячи лайков. Сама Боня не стала ни опровергать, ни подтверждать домыслы своих поклонников. В подписи к фото она поставила только три смайлика.