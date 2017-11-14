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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:30  14 ноября 2017 0

Виктория Боня удивила поклонников новой грудью. ФОТО

Поклонники Бони внимательно следят за жизнью телеведущейФото: страница Виктории Бони в Instagram

Телеведущая Виктория Боня порадовала поклонников новой пикантной фотографией на своей странице в Instagram. Актриса сфотографировалась в спортзале напротив зеркала, а подписчики обратили внимание на изменения в фигуре экс-участницы «Дома-2».

В комментариях к снимку пользователи предположили, что Боня увеличила свою грудь. Некоторые похвалили ведущую за отличные формы, другие принялись корить телезвезду.

«Специально долистала до фотографий 2013 года. Грудь была гораздо меньше! В чем секрет?» — написала подписчица с ником passheon.

«Силикон. То не было ничего, то взялось где-то», — ответила подписчица Марина.

«Грудь шикарная! И сама тоже! А Виктория сделала грудь себе, раньше поменьше вроде бы была», — написал пользователь yanina lov.

«Явный перебор! Все хорошо в меру, а то и до Семенович недалеко», — заявила Наталья.

Почти за сутки пост набрал более 41,6 тысячи лайков. Сама Боня не стала ни опровергать, ни подтверждать домыслы своих поклонников. В подписи к фото она поставила только три смайлика.

Виктор Дорофеев
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