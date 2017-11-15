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15 ноября 2017
17:40  15 ноября 2017 0

Медведев рассказал журналистам о своем участии в президентских выборах

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий
Премьер не намерен снова быть главой государстваФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах президента.

О соответствующем заявлении главы правительства РФ сообщил Life.ru. Политик периодически подвергается атакам со стороны оппозиционеров. Весной этого года в интернете появился фильм ФБК, где рассказывается о коррупционной деятельности, в которой якобы замечен Медведев. В прошлом году многие пользователи критиковали премьера за высказывание «Денег нет, но вы держитесь», которое было произнесено на встрече с жителями Крыма и стало мемом.

Несмотря на это, по данным социологов, в случае, если на выборах не представит свою кандидатуру нынешний глава государства Владимир Путин, избиратели будут голосовать именно за Медведева.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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