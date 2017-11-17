{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
03:48  17 ноября 2017 0

В Марий Эл объявлен траур по жертвам ДТП

Микроавтобус после столкновения с лесовозом оказался в кюветеФото: пресс-служба МЧС РФ

В пятницу, 17 ноября, в республике Марий Эл объявлен траур по жертвам страшного ДТП на автодороге Йошкар-Ола — Козмодемьянск. По уточненным данным, жертвами аварии стали 15 человек, в том числе 17-летний подросток.

О том, что в регионе объявлен траур, заявил глава республики Александр Евстифеев, передает RT.

Между тем Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По информации СКР, водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения. В это время по встречной полосе ехал лесовоз, с которым и произошло столкновение по касательной, после чего микроавтобус оказался в кювете.

Четверых пострадавших доставили для госпитализации в Йошкар-Олу, сообщает «Федеральное агентство новостей». Среди пострадавших — двое детей в возрасте семи и 14 лет.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе 40 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.

Как ранее писало «URA.RU», авария произошла вечером в четверг, 16 ноября на автодороге Р-173 в Килеманском районе республики.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров