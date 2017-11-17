03:48 17 ноября 2017 0

Микроавтобус после столкновения с лесовозом оказался в кювете Фото: пресс-служба МЧС РФ

В пятницу, 17 ноября, в республике Марий Эл объявлен траур по жертвам страшного ДТП на автодороге Йошкар-Ола — Козмодемьянск. По уточненным данным, жертвами аварии стали 15 человек, в том числе 17-летний подросток.

О том, что в регионе объявлен траур, заявил глава республики Александр Евстифеев, передает RT.

Между тем Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По информации СКР, водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения. В это время по встречной полосе ехал лесовоз, с которым и произошло столкновение по касательной, после чего микроавтобус оказался в кювете.

Четверых пострадавших доставили для госпитализации в Йошкар-Олу, сообщает «Федеральное агентство новостей». Среди пострадавших — двое детей в возрасте семи и 14 лет.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе 40 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.

Как ранее писало «URA.RU», авария произошла вечером в четверг, 16 ноября на автодороге Р-173 в Килеманском районе республики.