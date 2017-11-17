10:59 17 ноября 2017 0

Банки обязали обосновать занесение клиентов в черные списки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк и Росфинмониторинг рассмотрят жалобы банковских клиентов, которых необоснованно включили в черные списки отказников. Госдума может рассмотреть поправки к антиотмывочному закону ЦБ до конца этого года.

С июня ЦБ начал рассылать в кредитные организации черные списки клиентов, которые были замечены в проведении сомнительных платежей, а также в подозрительном выводе средств со счетов. Как пишет «Коммерсант», только за четыре месяца в список попали 460 тысяч клиентов банков. Как правило, после занесения в списки их вообще отказываются обслуживать в кредитных организациях.

С принятием поправок клиент сможет подать жалобу в ЦБ и Росфинмониторинг на необоснованность включения в черный список. После этого спецкомиссия будет рассматривать, насколько оправдан был отказ банка в обслуживании. При этом, регулятор будет требовать с кредитных организаций раскрывать причину по каждому случаю отказа в проведении операций или в открытии счета.

«Это очень хорошая новость, поскольку она существенно снижает риски недобросовестного поведения сотрудников кредитных организаций, предлагающих исключать из черного списка лишь за определенную мзду», — отметил юрист Евгений Корчаго.