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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:59  17 ноября 2017 0

Можно брать новый кредит. ЦБ реабилитирует клиентов банков, попавших в черный список

Клипарт. Разное. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
Банки обязали обосновать занесение клиентов в черные спискиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк и Росфинмониторинг рассмотрят жалобы банковских клиентов, которых необоснованно включили в черные списки отказников. Госдума может рассмотреть поправки к антиотмывочному закону ЦБ до конца этого года.

С июня ЦБ начал рассылать в кредитные организации черные списки клиентов, которые были замечены в проведении сомнительных платежей, а также в подозрительном выводе средств со счетов. Как пишет «Коммерсант», только за четыре месяца в список попали 460 тысяч клиентов банков. Как правило, после занесения в списки их вообще отказываются обслуживать в кредитных организациях.

С принятием поправок клиент сможет подать жалобу в ЦБ и Росфинмониторинг на необоснованность включения в черный список. После этого спецкомиссия будет рассматривать, насколько оправдан был отказ банка в обслуживании. При этом, регулятор будет требовать с кредитных организаций раскрывать причину по каждому случаю отказа в проведении операций или в открытии счета.

«Это очень хорошая новость, поскольку она существенно снижает риски недобросовестного поведения сотрудников кредитных организаций, предлагающих исключать из черного списка лишь за определенную мзду», — отметил юрист Евгений Корчаго.

Нина Калинина
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