Губернатор Куйвашев примет в Екатеринбурге нового посла США

10:01 20 ноября 2017 0

Джон Хантсман познакомится с работой генерального консульства США в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неделя может начаться с сенсации. По поручению Министерства иностранных дел РФ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с новым послом США в России Джоном Хантсманом.

Сегодня, 20 ноября, Хантсман посетит Екатеринбург с рабочим визитом. Это первая региональная поездка новоиспеченного американского посла в РФ. Как сообщает источник «URA.RU» в администрации свердловского губернатора, ожидается, что в первой половине дня его примет глава региона Евгений Куйвашев.

Кроме того, Хантсман познакомится с работой генерального консульства США в Екатеринбурге. Также у него запланирован еще ряд мероприятий в уральской столице.

Новый посол США в России приступил к работе в начале октября. Известно, что его политическая карьера началась в 1983 году. Тогда Хантсман стал помощником первого советника президента США Рональда Рейгана. В 2004 году он получил пост губернатора штата Юта, которым руководил до 2009 года. После был назначен послом в Китай.