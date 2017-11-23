Собянин допустил вторую волну реновации в Москве

01:07 23 ноября 2017 0

Сергей Собянин допустил расширение программы реновации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил вторую волну реновации в столице. Об этом он заявил во время своего выступления 22 ноября в Российском экономическом университете им. Плеханова.

Собянин пообещал, что первая программа реновации, в перечень которой вошли больше пяти тысяч домов, будет запущена в принятые ранее сроки, допустив при этом расширение списка в будущем:

«В дальнейшем, если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон и те, кто не попал в эту программу, войдут», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова градоначальника.

При этом политик добавил, что для начала нужно пройти первую стадию реновации, чтобы москвичи своими глазами увидели новые дома.

В июле этого года президент России Владимир Путин, напомним, подписал правки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив таким образом программу реновации в Москве. В список вошло 5,177 тысяч домов.