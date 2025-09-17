У одной из крупнейших грузовых авиагрупп РФ появился покупатель

Покупателем крупнейшей российской грузовой авиагруппы «Волга-Днепр» выступает Евгений Солодилин, ранее возглавлявший аэропорт Жуковский и авиакомпанию Red Wings. Владельцы группы в августе предложили передать актив государству, но получили отказ Минтранса.
«Бывший гендиректор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен выкупить всю грузовую группу „Волга-Днепр“», — пишет «Коммерсант». До 2022 года «Волга-Днепр» входила в число мировых лидеров по перевозке сверхтяжелых и негабаритных грузов. Однако введенные санкции Канады, ЕС, Великобритании и США привели к остановке полетов иностранных самолетов группы. Значительная часть флота оказалась арестована за рубежом, а оставшиеся в России воздушные суда не эксплуатировались с 2022 года.
Потенциальный покупатель — ООО «Евраз Авиа Сервис» («ЕАС Групп»), учрежденное Евгением Солодилиным в феврале 2025 года. По предварительному соглашению, «ЕАС Групп» получит контроль над всеми тремя авиакомпаниями, входящими в группу («Волга-Днепр», «Атран» и AirBridgeCargo), а также над техническими и инженерными подразделениями. Сумма сделки не раскрывается, однако известно, что речь идет о значительных активах: парк самолетов, инфраструктура, коммерческие права.
На момент сделки в летной годности у группы лишь три из одиннадцати Ан-124 и пять Ил-76. Часть флота, включая 14 Boeing и несколько Ан-124, арестована за границей. У «Антрана» из девяти Boeing до санкций сейчас эксплуатируются только два Ан-12. AirBridgeCargo хранит на земле 14 Boeing, большинство из которых не эксплуатируются. Согласно плану Солодилина, основное внимание уделяется возврату девяти Boeing 747–8 лизингодателям, возвращению арестованных самолетов в Россию и возобновлению эксплуатации оставшихся иностранных ВС. Параллельно планируется интеграция в парк российских самолетов Ил-96–400, Ту-204 и Ту-214.
Общая задолженность «Волга-Днепра» перед лизингодателями оценивается в 500 млн долларов. Рыночная стоимость активов компании составляет около 25 млрд рублей, а стоимость не летающих самолетов может достигать одного млрд долларов. Основным вызовом для нового собственника станет конкуренция с китайскими грузоперевозчиками, которые после 2022 года заняли до 93% российского рынка грузоперевозок из Китая (до санкций их доля не превышала 40%).
