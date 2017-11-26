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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:46  26 ноября 2017 0

Фотографии подвели. В ДНР объяснили провал наступления ВСУ на Донбасс

Гражданские блокируют военную технику между Краматорском и Славянском. Украина, дым, армия, военные, солдаты, пожарище, пепелище, гарь
Украинское минобороны допустило публикацию фотографий с военными картамиФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Неосторожность министерства обороны Украины стала главной причиной провала наступления ВСУ в Донбассе. Об этом заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Он сообщил, что украинское минобороны допустило публикацию фотографий с военными картами, таким образом фактически обнародовав свои замыслы по наступательной операции в районе Светлодарской дуги.

На снимках, о которых идет речь, запечатлен начальник Генерального штаба запечатлен на фоне карт. Они были сделаны на совещании начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко с комбригами и впоследствии появились на официальном сайте минобороны, сообщает РЕН ТВ. Разведка ДНР, основываясь на этих данных, получила более подробную информацию, и ополченцы смогли дать ВСУ адекватный ответ, отметил Басурин.

Ранее 58-я бригада ВСУ понесла тяжелые потери, пытаясь атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе поселка Фрунзе. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, комментируя эту операцию, заявил, что у него «нет других слов, кроме матов».

Наталья Володина
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