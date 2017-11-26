Фотографии подвели. В ДНР объяснили провал наступления ВСУ на Донбасс

Неосторожность министерства обороны Украины стала главной причиной провала наступления ВСУ в Донбассе. Об этом заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Он сообщил, что украинское минобороны допустило публикацию фотографий с военными картами, таким образом фактически обнародовав свои замыслы по наступательной операции в районе Светлодарской дуги.
На снимках, о которых идет речь, запечатлен начальник Генерального штаба запечатлен на фоне карт. Они были сделаны на совещании начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко с комбригами и впоследствии появились на официальном сайте минобороны, сообщает РЕН ТВ. Разведка ДНР, основываясь на этих данных, получила более подробную информацию, и ополченцы смогли дать ВСУ адекватный ответ, отметил Басурин.
Ранее 58-я бригада ВСУ понесла тяжелые потери, пытаясь атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе поселка Фрунзе. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, комментируя эту операцию, заявил, что у него «нет других слов, кроме матов».