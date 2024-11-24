Внук Пугачевой попал в скандал из-за попытки заработать на чужих песнях в США

Семья Олега Парастаева рассказала, что Пресняков исполняет песню без разрешения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никита Пресняков зарабатывает деньги в США на исполнении кавер-версий российских песен
Никита Пресняков зарабатывает деньги в США на исполнении кавер-версий российских песен Фото:

Семья Олега Парастаева, автора известной песни «На заре», выразила недовольство тем, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков исполняет его песню в США без их разрешения. После смерти Парастаева все права на композицию перешли к его супруге Ирине. По ее словам, Пресняков не стал согласовывать с ней использование трека, хотя остальные артисты это делают. 

«Мы приветствуем переработку и исполнение 'На заре'. Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывали с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — заявила Парастаева. Ее слова приводит telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что Пресняков, начал зарабатывать на выступлениях в США, исполняя кавер-версии популярных российских хитов 2000-х. Он выбрал такую стратегию на фоне неудачного бизнеса в России и сейчас активно гастролирует по Америке. Цены на билеты на концерты Преснякова варьируются от 55 до 550 долларов. По информации источника, уже состоялись успешные концерты в Нью-Йорке и Майами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья Олега Парастаева, автора известной песни «На заре», выразила недовольство тем, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков исполняет его песню в США без их разрешения. После смерти Парастаева все права на композицию перешли к его супруге Ирине. По ее словам, Пресняков не стал согласовывать с ней использование трека, хотя остальные артисты это делают.  «Мы приветствуем переработку и исполнение 'На заре'. Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывали с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — заявила Парастаева. Ее слова приводит telegram-канал Shot. Ранее стало известно, что Пресняков, начал зарабатывать на выступлениях в США, исполняя кавер-версии популярных российских хитов 2000-х. Он выбрал такую стратегию на фоне неудачного бизнеса в России и сейчас активно гастролирует по Америке. Цены на билеты на концерты Преснякова варьируются от 55 до 550 долларов. По информации источника, уже состоялись успешные концерты в Нью-Йорке и Майами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...