Полиция ловит пермяков, желающих прогуляться по льду

15:16 29 ноября 2017 0

Пермские рыбаки готовы рисковать своей жизнью, выходя на тонкий лед Фото: группа ВК «Пермяки Подслушано Пермь»

Житель Перми пожаловался, что его задержали полицейские, когда он ходил по льду. Интернет-пользователи поддержали действия стражей порядка, а сотрудники ГУ МЧС предупреждают: выход на лед в это время года смертельно опасен.

«А что, новое правило есть, что по льду ходить нельзя до полной зимы? А то меня полиция задержала за то, что я ходил по льду пруда», — пишет один из пользователей в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». Стоит отметить, что в Прикамье довольно долго стояла плюсовая температура и водоемы только начали покрываться льдом. Большинство комментаторов сошлось во мнении, что стражи порядка просто-напросто спасли жизнь неразумному автору поста. «Полиция проявила бдительность, чтобы потом не искать труп человека, провалившегося под лед… Да, а лучше бы, чтобы провалился и утонул на фиг. Спасибо ещё сказать надо было… Пусть лучше тебя полиция примет, а не патологоанатом», — пишут они. Впрочем, нашлись и те, кто не поддержал сотрудников органов: «Это же полиция, занимаются всем, кроме своей работы».

В краевом ГУ МЧС предупреждают: лед пока слишком тонкий даже для того, чтобы выйти на него одному человеку. Для одиночной прогулки его толщина должна составлять не менее семи сантиметров. В регионе уже произошел несчастный случай на воде — 25 ноября тонкий лед на пруду в поселке Новоильинский не выдержал веса шестилетнего малыша, выбежавшего за мячом. Ребенок утонул.