22:27 30 ноября 2017 0

Экстремалы отправились в эпицентр событий, решив не упускать такую возможность Фото: Данил Смолла, «ВКонтакте»

Блогеры и путешественники-экстремалы с Урала вновь покорили вершину вулкана Агунг на острове Бали. На этот раз вулкан не только дымился, но и извергал лаву. Уральцы отправились в эпицентр событий, чтобы увидеть всё своими глазами, составить мнение и поделиться им со своими подписчиками.

Фото: Данил Смолла, «ВКонтакте»

Экстремалы сняли видео, где рассказали о своих впечатлениях и об обстановке на острове. «Вид потрясающий. Поражает спокойствие, которое здесь царит. Везде ездят машины, ходят люди, улыбаются и машут ручками», — делится с подписчиками на видео один из путешественников, Данил Смолла. Он также предположил, что многие жители даже радуются извержению, так как теперь почва станет более плодородной.

«Вулкан дымит, извергается, но на острове все абсолютно спокойно, никакой паники нет, никто никуда не бежит. Действительно, закрыт аэропорт, наш рейс отменен, но мы этому только рады — можем продлить лето и не возвращаться в зимнюю Россию», — добавляет его супруга Катрина Дегтярева.

Ранее уральцы уже взбирались на вершину Агунга, о чем также снимали видеоролик и выкладывали в Сеть красочные снимки.