{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
22:27  30 ноября 2017 0

Уральские экстремалы добрались до извергающегося вулкана на Бали. ФОТО, ВИДЕО

Экстремалы отправились в эпицентр событий, решив не упускать такую возможностьФото: Данил Смолла, «ВКонтакте»

Блогеры и путешественники-экстремалы с Урала вновь покорили вершину вулкана Агунг на острове Бали. На этот раз вулкан не только дымился, но и извергал лаву. Уральцы отправились в эпицентр событий, чтобы увидеть всё своими глазами, составить мнение и поделиться им со своими подписчиками.

Фото: Данил Смолла, «ВКонтакте»

Экстремалы сняли видео, где рассказали о своих впечатлениях и об обстановке на острове. «Вид потрясающий. Поражает спокойствие, которое здесь царит. Везде ездят машины, ходят люди, улыбаются и машут ручками», — делится с подписчиками на видео один из путешественников, Данил Смолла. Он также предположил, что многие жители даже радуются извержению, так как теперь почва станет более плодородной.

«Вулкан дымит, извергается, но на острове все абсолютно спокойно, никакой паники нет, никто никуда не бежит. Действительно, закрыт аэропорт, наш рейс отменен, но мы этому только рады — можем продлить лето и не возвращаться в зимнюю Россию», — добавляет его супруга Катрина Дегтярева.

Ранее уральцы уже взбирались на вершину Агунга, о чем также снимали видеоролик и выкладывали в Сеть красочные снимки.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров