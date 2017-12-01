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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
09:53  01 декабря 2017 0

Уральский «титановый гигант» готовит совместный проект с Boeing и не боится санкций

ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, всмпо ависма, производство титана, рабочий на заводе
Компания получила заказы от зарубежных покупателей на первое полугодие 2018 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В самом разгаре реализация совместного проекта ВСМПО-АВИСМА с американским самолетостроительным гигантом Boeing UBM-2 — подготовка корпуса механической обработки штамповок в «Титановой долине». Деталями работы над проектом поделился гендиректор «титанового гиганта» Михаил Воеводин.

«На 90% машинный парк нового предприятия закуплен, контракты заключены, авансы заплачены. Первый станок уже проходит в Екатеринбурге процедуру растамаживания и, начиная с декабря, мы начинаем монтаж оборудования», — рассказал «URA.RU» Михаил Воеводин.

Это планы для UBM на 2019—2022 годы, сформированные и согласованные с партнером -компанией Boeing. «Где-то в районе 2020 года мы полностью переведем производство в „Титановую долину“. А на освободившихся площадях будет „разрастаться“ собственная механообработка — наш 54-й цех», — уточнил Воеводин.

По словам директора, предприятие уже получило заказы от зарубежных покупателей на первое полугодие 2018 года, составлен план работ. По данным экспертов, американское самолетостроение зависит от уральского титана на 40%. Вообще же предприятие 70% своей выручки получает валютой от зарубежных покупателей. «Россияне, как обычно, любят заказывать все в последний день, и все еще досылают нам заказы на первый и второй квартал восемнадцатого года. По предварительной оценке, следующий год и по номенклатуре, и по объему будет примерно таким же, как 2017-й», — добавил Воеводин.

Воеводин считает, что нет оснований опасаться, что сотрудничество с компаниями США и Европы будет свернуто и это как-то скажется на предприятии. «Уверен, что государство не допустит этого», — подчеркнул глава ВСМПО-АВИСМА.

Александр Лукманов
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