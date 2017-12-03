Снимок сделал зонд Juno
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разместило на своем сайте фотографию облаков, образовавшихся в северном полушарии Юпитера. Снимок сделал космический аппарат Juno.
Американский зонд находился в 19 тысячах километрах от верхних слоев атмосферы газового гиганта. В исследовательских целях ученые пропустили изображение через специальный фильтр. Масштаб фотографии составил порядка 12 километров на один пиксель.
Juno вышел в открытый космос в августе 2011 года, чтобы отправиться к Юпитеру. Основными задачами миссии стали изучение гравитации и магнитного поля далекой планеты, а также подтверждение гипотезы о наличии у космического тела твердого ядра.