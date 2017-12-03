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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:11  03 декабря 2017 0

NASA показало завораживающие облака на Юпитере. ФОТО

Снимок сделал зонд JunoФото: сайт nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разместило на своем сайте фотографию облаков, образовавшихся в северном полушарии Юпитера. Снимок сделал космический аппарат Juno.

Американский зонд находился в 19 тысячах километрах от верхних слоев атмосферы газового гиганта. В исследовательских целях ученые пропустили изображение через специальный фильтр. Масштаб фотографии составил порядка 12 километров на один пиксель.

Juno вышел в открытый космос в августе 2011 года, чтобы отправиться к Юпитеру. Основными задачами миссии стали изучение гравитации и магнитного поля далекой планеты, а также подтверждение гипотезы о наличии у космического тела твердого ядра.

Олег Теплоухов
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