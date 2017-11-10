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10 ноября 2017
16:38  10 ноября 2017 0

Ученые NASA засекли мощный плазменный вихрь на Солнце. ФОТО

Специалисты отметили, что это явление — довольно редкоеФото: сайт NASA

Космическая обсерватория солнечной динамики NASA обнаружила загадочную темную полосу, которая растянулась вокруг активной области на Солнце. Черная область — это корональная дыра. Её появления на Солнце, по данным исследователей, может служить предвестником сильнейших магнитных бурь на Земле. Такая информация была опубликована в сообщении на сайте космического агентства США.

Ученые объяснили, что полоса — это облако заряженных частиц, парящих над поверхностью звезды под действием магнитных сил. Специалисты NASA отметили, что это явление — довольно редкое. Как правило, подобные бури имеют неправильную форму, но в этот раз ученые увидели нечто, напоминающее круг, передает телеканал 360.

Плазменный вихрь высокой мощности образовался на Солнце 9 ноября, передает сообщение с сайта NASA «Экономика сегодня». В издании также отметили, что активная область звезды направится на Землю, что отрицательно скажется на состоянии метеочувствительных людей. В Российской академии наук, напротив, говорят о том, что земляне имеют все шансы избежать негативных последствий явления — всё будет зависеть от чистой геометрии, подчеркивает «Национальная служба новостей».

Ранее в NASA сообщили о том, что американские ученые ведомства будут исследовать Солнце в 2018 году. Запущенное устройство будет изучать солнечную корону и ветер, а также магнитные поля, плазму и заряженные частицы.

Ксения Томашова
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