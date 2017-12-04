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Главные новости Челябинской области
11:58  04 декабря 2017 0

Челябинских ростовщиков оштрафовали за рекламу с молитвой и Христом

Крещенские купания 2017. Курган., крест, крещение господне2017
Реклама микрозаймов оскорбляла чувства верующихФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинское УФАС России решило оштрафовать на сто тысяч рублей компанию «Уралсервис» за рекламу микрозаймов с использованием религиозных христианских символов. Они были напечатаны на карманных календарях, которые распространялись в офисах микрофинансовой организации.

«В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией „Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…“ присутствовали текст молитвы „Отче наш“ и образ Иисуса Христа», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе УФАС по региону.

Антимонопольная служба признала, что реклама нарушает закон, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. Мнение специалистов подтвердили и в Челябинской епархии РПЦ. «Данная реклама оскорбляет чувства верующих, так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды», — привела пресс-служба ответ священнослужителей.

Как уже сообщало «URA.RU», штраф мог оказать значительно более высоким — до полумиллиона рублей. Впрочем, и нынешнюю сумму «Уралсервис» оспаривает решение в областном арбитражном суде.

Виктор Дорофеев
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