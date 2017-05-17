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Главные новости Челябинской области
18:18  17 мая 2017 0

«Как если бы алкосеть заказала с „Неупиваемой чашей“». Рекламщики оценили «календарики для верующих» от челябинских ростовщиков

Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, велосипедист, кредит, долг, удобные деньги
Скандальные календарики - индикаторы отсутствия такта и профессионального чутьяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские рекламщики и православные общественники раскритиковали знаменитые календарики с молитвой, выпущенные местной микрофинансовой организацией. В МФО «Удобные деньги» перестали комментировать расследование об оскорблении чувств верующих, которое ведет региональное УФАС.

«Насколько календарики нарушают закон — предстоит выяснить в ходе расследования. На его исход будут влиять два сошедшихся воедино эмоциональных заряда: сложившееся в стране резко негативное отношение к микрофинансовым организациям и повышенное внимание ко всему, что связано с религией, чувствами верующих и т. п. Возможно, заказчики не просчитали последствия. Возможно, намеренно рискнули свести их воедино. Как если бы „Красное и Белое“ либо другая алкосеть заказала бы календарики с молитвой „Неупиваемая чаша“. В любом случае, это плохая реклама и отсутствие чутья. Эти люди просто не понимают, в каком пространстве живут», — заявил «URA.RU» председатель Ассоциации рекламных компаний и агентств (АРКА) Олег Гришанков.

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Челябинских ростовщиков покарают за оскорбление чувств верующих. ФОТО

«Происходящее своего рода маркер нашего времени. Проблема, в подобных случаях, в непорядочности и отсутствии такта. Плохо, когда для зарабатывания денег коммерсанты используют святые для любого православного и уважаемые представителями других конфессий символы. Лично я вообще негативно отношусь к такому бизнесу, как предоставление микрозаймов. Но, подчеркну: ни РПЦ, ни православная общественность к инициированию расследования отношения не имеют», — заявил корреспонденту «URA.RU» глава миссионерского отдела челябинской епархии Константин Путник.

В МФО «Удобные деньги» разбирательства больше не комментируют. Сначала корреспондента «URA.RU» просили подождать окончания совещания. Однако в назначенное время заявили, что никаких комментариев до окончания разбирательства больше не будет. Во вторник, 16 мая, директор «Удобных денег» Василий Орлов заявил, что календарики были выпущены для православных, которых много среди клиентов МФО. По словам Орлова, раздача их в качестве рекламных материалов не велась, а желающие могли взять их в офисах организации.

О начале резонансного дела агентству сообщили 16 мая в Челябинском УФАС. Карманный календарик с молитвой «Отче наш» может обойтись микрофинансистам в полмиллиона рублей штрафа.

Владимир Васин
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