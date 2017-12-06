В Пермском крае микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе. Один из ребят погиб, остальных госпитализировали, сообщили «URA.RU» в региональном управлении МВД.
ЧП произошло 5 декабря, около шести вечера, на автодороге Кунгур — Соликамск. Водитель микроавтобуса ГАЗ-32212 не заметил на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей и допустил столкновение. «В результате ДТП один из несовершеннолетних от полученных травм скончался на месте автоаварии до приезда скорой помощи, двое детей с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — уточнили в региональном главке МВД.
Виновник ДТП задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В полиции пояснили, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Пострадавшими в ДТП оказались брат, сестра и их друг. Дети возвращались с тренировки с лыжной базы, уточняет «АиФ-Прикамье». 11-летнюю девочку, получившую множественные травмы, на «скорой» доставили в губахинскую больницу, а затем реанимационный автомобиль санавиации доставил ее в краевую детскую клиническую больницу. Выживший в аварии 10-летний мальчик сразу после ДТП убежал домой. Оттуда отец принес его на руках в больницу. Врачи установили, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма.