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Главные новости Свердловской области
00:58  07 декабря 2017 0

Иерусалимский патриарх прилетел на именины Екатеринбурга. ФОТО

Утром 7 декабря Феофил III проведет торжественное богослужение в Свято-Троицком собореФото: ТК «Ночные новости»

Вечером в среду, 6 декабря, в аэропорту Кольцово торжественно встретили Блаженнейшего Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской митрополии, уже завтра утром почетный гость проведет праздничную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе уральской столицы.

«Праздник святой Екатерины в одноименном ей городе является продолжением тех праздников, которые мы отмечали в Москве (Архиерейский Собор — прим. ред.), на которые мы прибыли по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — сообщил патриарх Феофил. По словам предстоятеля, накануне встречавшегося с президентом РФ Владимиром Путиным, в Екатеринбург его направило «единство православия».

По словам Феофила III, 7 декабря, является великим праздником, потому что совпадает с днем Введения во храм Пресвятой Богородицы и началом приготовлений к великим рождественским праздникам.

Отметим, после окончания патриаршего богослужения от Свято-Троицкого собора до часовни святой Екатерины на площади Труда пройдет общегородской крестный ход, а вечером в Свердловской государственной академической филармонии состоится церемония вручения премии Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства. В мероприятии примет участие митрополит Кирилл и патриарх Феофил III.

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Фото: ТК «Ночные новости»

Евгений Александров
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