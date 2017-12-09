Составлен рейтинг самых «пьющих» стран в мире

04:20 09 декабря 2017 0

В мире привыкли считать Россию самой пьющей страной, но это мнение оказалось ошибочным Фото: depositphotos.com © URA.RU

Исследователи из компании Ipsos выяснили, в каких странах жители больше всего потребляют алкоголя. Россия, как оказалось, является далеко не самым «пьющим» государством в мире.

Онлайн-анкетирование компании, проведенное в 38 странах, показало: в мире принято считать Россию страной с самым высоким процентом потребления алкоголя на душу населения. По данным РИА «Новости», кроме РФ, респонденты отнесли к самым пьющим странам Америку, Германию, Францию и Великобританию. Однако, мнение опрошенных с реальным положением дел не совпало: лидером по количеству употребления спиртного оказалась, как ни странно, Бельгия.

Исследование показало: на каждого бельгийца в год приходится не менее 12,6 литра алкоголя. На втором месте в рейтинге расположилась Франция с показателем 11,5 литров спиртного на душу населения. Тройку лидеров замкнула Германия, отстав от первой позиции на 1,6 литра. Россия же в списке оказалась седьмой.

А вот с определением самых «трезвых» стран у респондентов проблем почти не возникло: многие назвали Индонезию и Саудовскую Аравию, которые расположились на предпоследней, 37 строчке рейтинга. Жители этих стран выпивают меньше литра алкоголя за год.