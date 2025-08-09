Солнце атакует: какой силы будет магнитная буря 10 августа 2025

Метеочувствительным людям следует подготовиться — 10 августа 2025 Землю накроет геомагнитное возмущение со значительной вероятностью. Наша планета уже вошла в зону повышенной солнечной активности, и эффекты могут усилиться. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в начале августа
Первая декада августа 2025 года проходит под знаком повышенной геомагнитной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 9 августа наблюдаются заметные колебания солнечных показателей. Хотя скорость солнечного ветра остается в пределах нормы (463 км/с ), другие параметры вызывают беспокойство ученых.
Температура солнечного ветра достигла повышенного значения 173 000 К, а индукция межпланетного магнитного поля составляет 14,8 нТл, что также выше нормы. Особенно тревожным сигналом выступает отрицательное значение компоненты Bz межпланетного магнитного поля (-4,4 нТл), что часто предшествует магнитным возмущениям.
Неделя началась относительно спокойно, однако уже 7-9 августа геомагнитная обстановка начала меняться — показатели Kp достигли значения 4. Это говорит о небольших возмущениях магнитосферы.
Прогноз магнитной бури 10 августа 2025
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, 10 августа вероятность магнитной бури составляет 46%. При этом вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 40%, а шансы на спокойную магнитосферу — всего 14%.
Если взглянуть на почасовой прогноз, то большую часть дня 10 августа ожидается геомагнитный индекс Kp = 4, что указывает на малую магнитную бурю. Однако к 21:00 по московскому времени прогнозируется усиление до Kp = 5, что соответствует магнитной буре уровня G1.
Интересно, что в информации разных источников есть некоторые расхождения. Так, портал погода.mail.ru прогнозирует на 10 августа «спокойную магнитосферу» с уровнем Kp = 3, что заметно ниже данных специализированных институтов.
Что такое магнитные бури и как они измеряются
Магнитные бури — это временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и измеряются по различным шкалам.
Наиболее распространенной является шкала Kp, где значения от 0 до 9 отражают интенсивность геомагнитных возмущений. Показатель Kp = 5 соответствует малой магнитной буре (G1 по международной классификации), Kp = 6 — умеренной (G2), а значения 7-9 указывают на сильные и экстремальные бури (G3-G5).
Важно понимать, что даже малые бури (G1) способны вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей. Особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Во время магнитной бури 10 августа специалисты рекомендуют:
- Пересмотреть свой распорядок дня — снизить физические и эмоциональные нагрузки, особенно вечером, когда ожидается пик геомагнитной активности.
- Уделить внимание питанию — ограничить потребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, которые могут усилить негативное воздействие.
- Обеспечить достаточную гидратацию — пить больше воды помогает организму справляться со стрессом, вызванным геомагнитными колебаниями.
- Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется держать необходимые медикаменты под рукой и при необходимости проконсультироваться с врачом.
- Постараться обеспечить полноценный сон, который укрепит защитные силы организма.
