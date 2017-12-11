Южнокорейская компания Samsung запатентовала «умный» свитер, с помощью которого можно будет заряжать гаджеты. Официальных заявлений от разработчика по данному поводу пока не поступало.
Суть изобретения заключается в том, что одежда будет накапливать в специальном аккумуляторе энергию от движения рук. Для этого на уровне нижней части спины установят необходимые датчики, процессоры и сенсоры, которые собирают данные об активности пользователя, передает «Экономика сегодня».
Сведений об объеме аккумулятора пока нет, однако в патентной заявке указано, что он будет небольшой мощности. Также остается неизвестно, как «умный» свитер будет переносить стирку, сообщает Nation News.
На данном этапе речь идет о патенте на изобретение. Когда оно будет реализовано, не сообщается.