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11 декабря 2017
10 декабря 2017
05:06  11 декабря 2017 0

Samsung придумала «умный» свитер для зарядки смартфонов

Одежда будет накапливать в аккумуляторе энергию от движения рукФОТО: Flickr, Nan Palmero

Южнокорейская компания Samsung запатентовала «умный» свитер, с помощью которого можно будет заряжать гаджеты. Официальных заявлений от разработчика по данному поводу пока не поступало.

Суть изобретения заключается в том, что одежда будет накапливать в специальном аккумуляторе энергию от движения рук. Для этого на уровне нижней части спины установят необходимые датчики, процессоры и сенсоры, которые собирают данные об активности пользователя, передает «Экономика сегодня».

Сведений об объеме аккумулятора пока нет, однако в патентной заявке указано, что он будет небольшой мощности. Также остается неизвестно, как «умный» свитер будет переносить стирку, сообщает Nation News.

На данном этапе речь идет о патенте на изобретение. Когда оно будет реализовано, не сообщается.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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