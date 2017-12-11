Германия призвала создать Соединенные Штаты Европы

07:32 11 декабря 2017 0

Зигмар Габриэль считает, что «это действительно необходимо» Фото: сайт «Президент России»

В МИД Германии поддержали идею председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца создать Соединенные Штаты Европы к 2025 году. Об этом заявил глава ведомства Зигмар Габриэль.

«Сейчас у кое-кого, а именно у Мартина Шульца, появилась идея, как дальше должна развиваться Европа, так сразу же все на него накинулись», — цитирует Габриэля RT. Он добавил, что предложение Шульца направлено на превращение ЕС в «представителя интересов граждан» и подчеркнул, что «это действительно необходимо».

Мартин Шульц заявил о необходимости конституционного договора, «который образует федеральную Европу», в четверг, 7 декабря. Он отметил, что «Европе нужна более глубокая интеграция», и добавил, что документ будет направлен на рассмотрение государствам-членам ЕС. Те, кто откажется его ратифицировать, должны будут покинуть союз, передает телеканал 360.