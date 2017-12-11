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Главные новости Челябинской области
19:45  11 декабря 2017 0

В Челябинске гость ресторана нашел жемчужину в устрице. ФОТО

Вечеринка Vinnoprom-2016 от BeBrand Group. Екатеринбург, морепродукты, устрицы, деликатес, моллюск
Устрицу, где гость нашел жемчужину, привезли из Краснодарского краяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске гость ресторана Mizoysters нашел настоящую жемчужину. Заказав устриц, мужчина принялся вскрывать одну из них и обнаружил драгоценную находку.

Хозяйка заведения Татьяна Мизюрина и предположить не могла, что гостям может попасться жемчужина. Это довольно редкое явление, по статистике приходится один случай на сто тысяч, пишет портал hornews.ru.

ФОТО: портал hornews.ru

«Обычно у нас в аквариуме от одной партии находится около 20 000 устриц. Очень редко когда кому-то везет, на моей памяти такого никогда не было в Челябинске», — сказала владелица ресторана.

Жемчужину подарили удачливому гостю, мужчина загадал желание, держа находку в руке. Назвать приблизительную стоимость сокровища довольно сложно, так как она зависит от размера, формы, цвета, блеска, гладкости и происхождения зерна.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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