19:45 11 декабря 2017 0

Устрицу, где гость нашел жемчужину, привезли из Краснодарского края Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске гость ресторана Mizoysters нашел настоящую жемчужину. Заказав устриц, мужчина принялся вскрывать одну из них и обнаружил драгоценную находку.

Хозяйка заведения Татьяна Мизюрина и предположить не могла, что гостям может попасться жемчужина. Это довольно редкое явление, по статистике приходится один случай на сто тысяч, пишет портал hornews.ru.

ФОТО: портал hornews.ru

«Обычно у нас в аквариуме от одной партии находится около 20 000 устриц. Очень редко когда кому-то везет, на моей памяти такого никогда не было в Челябинске», — сказала владелица ресторана.

Жемчужину подарили удачливому гостю, мужчина загадал желание, держа находку в руке. Назвать приблизительную стоимость сокровища довольно сложно, так как она зависит от размера, формы, цвета, блеска, гладкости и происхождения зерна.