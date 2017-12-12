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12 декабря 2017
11 декабря 2017
20:09  12 декабря 2017 0

Бывшие сотрудники обвинили УК Нижневартовска в многомиллионных махинациях на рынке коммунальных услуг

Снег в городе. Нижневартовск., уборка снега, север, метель
По версии бывших сотрудников УК Нижневартовска, руководитель муниципальной фирмы присвоил себе деньги горожанФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске гендиректор муниципальной «Управляющей компании №1» Валерий Аристов, которого обвинили в махинациях с деньгами населения, выводит дома из ведения муниципальной обслуживающей компании в подконтрольные ему частные УК. Такую версию 12 декабря «URA.RU» сообщила бывший директор ООО «Управляющая компания» Оксана Макеева.

По словам собеседницы агентства, Валерий Аристов, будучи гендиректором муниципальной УК, дискредитировал ее работу в глазах населения, выполняя работы только на бумаге. Макеева утверждает, что Аристов намеревается передать дома, которые обслуживаются муниципальной компанией, в ведение подконтрольной ему частной фирмы «Ренако плюс» для дальнейшего получения денежных средств населения.

«Аристов занимает руководящую должность в ОАО „Управляющая компания № 1“ и продолжает контролировать все три фирмы: ООО „Управляющая компания“, ООО „Ренако“, ООО „Ренако плюс“. Более того, сейчас открытая им фирма „Ренако плюс“ как управляющая компания захватывает себе дома на управление, которые обслуживаются ОАО „Управляющая компания №1“», — рассказывает собеседница «URA.RU».

Сам Валерий Аристов в разговоре с агентством сообщил, что данная информация является вымыслом и никакого отношения к действительности не имеет. «Я работаю в этой сфере с 1973 года, я честный человек и никогда никого не обманывал. Эти девушки пытаются меня оболгать. Следствие уже доказало, как они присваивали себе зарплату в 1,2 млн рублей в месяц. Компетентные органы продолжают выяснять все факты случившегося. Что касается их заявлений, все обвинения в мой адрес — это ложь», — прокомментировал выпады конкурентов Валерий Аристов.

Новость по теме
Коммунальщики обокрали жителей Нижневартовска на миллионы рублей

Как ранее сообщало агентство, по версии бывшего главного бухгалтера коммунальных организации Натальи Александровой, несколько частных коммунальных предприятий, аффилированных с Аристовым (ООО «Управляющая компания», «Ренако», «Ренако-плюс»), годами незаконно тратили деньги жителей, списывая их на якобы выполненные работы по фиктивным документам.

Наталья Александрова и Оксана Макеева сейчас проходят фигурантами по уголовному делу по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По версии следствия, экс-сотрудницы ООО «УК» похитили порядка 16 млн рублей. Часть из них — якобы через фиктивные договоры повышения окладов и премии, а часть просто вывели из компании. По версии женщин, уголовное дело против них сфабриковано.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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