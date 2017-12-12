20:09 12 декабря 2017 0

По версии бывших сотрудников УК Нижневартовска, руководитель муниципальной фирмы присвоил себе деньги горожан Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске гендиректор муниципальной «Управляющей компании №1» Валерий Аристов, которого обвинили в махинациях с деньгами населения, выводит дома из ведения муниципальной обслуживающей компании в подконтрольные ему частные УК. Такую версию 12 декабря «URA.RU» сообщила бывший директор ООО «Управляющая компания» Оксана Макеева.

По словам собеседницы агентства, Валерий Аристов, будучи гендиректором муниципальной УК, дискредитировал ее работу в глазах населения, выполняя работы только на бумаге. Макеева утверждает, что Аристов намеревается передать дома, которые обслуживаются муниципальной компанией, в ведение подконтрольной ему частной фирмы «Ренако плюс» для дальнейшего получения денежных средств населения.

«Аристов занимает руководящую должность в ОАО „Управляющая компания № 1“ и продолжает контролировать все три фирмы: ООО „Управляющая компания“, ООО „Ренако“, ООО „Ренако плюс“. Более того, сейчас открытая им фирма „Ренако плюс“ как управляющая компания захватывает себе дома на управление, которые обслуживаются ОАО „Управляющая компания №1“», — рассказывает собеседница «URA.RU».

Сам Валерий Аристов в разговоре с агентством сообщил, что данная информация является вымыслом и никакого отношения к действительности не имеет. «Я работаю в этой сфере с 1973 года, я честный человек и никогда никого не обманывал. Эти девушки пытаются меня оболгать. Следствие уже доказало, как они присваивали себе зарплату в 1,2 млн рублей в месяц. Компетентные органы продолжают выяснять все факты случившегося. Что касается их заявлений, все обвинения в мой адрес — это ложь», — прокомментировал выпады конкурентов Валерий Аристов.

Как ранее сообщало агентство, по версии бывшего главного бухгалтера коммунальных организации Натальи Александровой, несколько частных коммунальных предприятий, аффилированных с Аристовым (ООО «Управляющая компания», «Ренако», «Ренако-плюс»), годами незаконно тратили деньги жителей, списывая их на якобы выполненные работы по фиктивным документам.

Наталья Александрова и Оксана Макеева сейчас проходят фигурантами по уголовному делу по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По версии следствия, экс-сотрудницы ООО «УК» похитили порядка 16 млн рублей. Часть из них — якобы через фиктивные договоры повышения окладов и премии, а часть просто вывели из компании. По версии женщин, уголовное дело против них сфабриковано.