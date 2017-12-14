11:59 14 декабря 2017 0

Увлечение спортом привело Владимира Путина на съемочную площадку «Ленфильма» Фото: официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин в юности снимался в нескольких кинокартинах «Ленфильма» в компании своих знакомых по секции дзюдо. Спортсмены чаще всего играли в массовке и делали трюки, за которые им хорошо платили.

Спортсменов на съемки фильмов начали приглашать сразу после войны. Так, в 50-е годы прошлого века на съемочную площадку попал борец Александр Массарский, тренер Анатолия Рахлина, который, в свою очередь, потом стал тренером Владимира Путина в секции «Турбостроитель». В 70-е годы, как пишет телеканал «Дождь», на съемки стали приглашать друзей и соратников будущего президента. В кадр фотосъемки, например, попал друг Путина Аркадий Ротенберг, который снимался в фильме «Ижорский батальон». Участник съемок Петр Тарханов рассказал изданию, что фильм посвящен рабочим Ижорского завода, которые в составе одноименного батальона участвовали во Второй мировой войне. Ротенберг играл в фильме «простого ижорского рабочего», держащего оборону. Вместе с Ротенбергом на фото можно обнаружить другого старого друга президента России по секции — бывшего депутата Госдумы, президента Международной федерации самбо Василия Шестакова.

1/2 Аркадий Ротенберг (под красной стрелкой) играл в фильме простого рабочего. В центре — борец Николай Ващилин Фото: potsreotizm.livejournal.com

Шестаков рассказал, что в трех фильмах принимал участие в качестве каскадера и Владимир Путин. «Мы снимались с ним в „Блокаде“ и в „Ижорском батальоне“», — рассказал Шестаков, сказав, что запамятовал название еще одного фильма. Он уточнил, что в картинах они играли советских солдат и фашистов. Что Путин был каскадером на «Ленфильме», рассказывает еще один бывший борец Николай Ващилин. Он утверждает, что на одной из фотографий со съемок, которые у него сохранились, запечатлен будущий президент, но достоверно определить это по той фотографии нельзя. «Был приказ обкома партии „обеспечить массовку 10 тысяч человек“. И все студенты, училища военные, спортивные общества, приводили под козырек людей. Платили просто массовке — три рубля, а нам 10 рублей за съемочный день. Поэтому мы стали это очень любить», — рассказывает Ващилин.

Александр Массарский, вспоминая о кинематографическом прошлом Путина, отмечает, что «он еще только юношей там был, кто его там мог запомнить». При этом он утверждает, что в фильмах «Путин не играл фашистов».

Пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин ответил, что на киностудии не смогли найти карточку российского президента в картотеке каскадеров, но отметили, «что это не значит, что он не снимался». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ему ничего не известно о съемках Путина в кино.