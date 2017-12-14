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14 декабря 2017
20:23  14 декабря 2017 0

«Глупость космического масштаба». Аксенов ответил Киеву на критику Крымского моста

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
Украинская сторона считает, что при строительстве моста были допущены нарушенияФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что инициатива украинских властей расследовать нарушения, которые якобы имелись при строительстве Крымского моста, не имеет перспектив.

Предложение создать специальную следственную группу поступило от генпрокурора Украины Юрия Луценко. Он предполагал, что к расследованию присоединятся также Болгария, Грузия, Турция и Румыния. «Луценко не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости. Понятно, что никаких реальных перспектив у этой затеи нет», — цитирует Аксенова «Федеральное агентство новостей».

Делая подобные заявления, украинские власти выступают в качестве «интернет-троллей, задача которых — засорять информационное пространство», подчеркнул глава Крыма.

Отметим, ранее Совет национальной безопасности Украины объявил о подготовке иска к России по поводу Донбасса и Крыма.

Игорь Чукреев
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