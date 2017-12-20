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20 декабря 2017
10:40  20 декабря 2017 0

«Мне нужно было прийти в парандже?» Волочкова оправдалась за неприкрытую грудь на церемонии в Кремле

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Волочкова вновь эпатировала публикуФото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова оправдалась за свой нескромный наряд на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле. Как сообщает портал Дни.ру, многих гостей смутило глубокое декольте певицы.

«Про меня все без конца пишут, что я оголила грудь или спину! Скажите, мне нужно было прийти в парандже? Мое платье на премии было роскошным», — кокетничала артистка.

Как ранее сообщало «URA.RU», также пристальное внимание светской публики вызвала татуированная спина балерины.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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