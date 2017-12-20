Волочкова вновь эпатировала публику
Балерина Анастасия Волочкова оправдалась за свой нескромный наряд на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле. Как сообщает портал Дни.ру, многих гостей смутило глубокое декольте певицы.
«Про меня все без конца пишут, что я оголила грудь или спину! Скажите, мне нужно было прийти в парандже? Мое платье на премии было роскошным», — кокетничала артистка.
Как ранее сообщало «URA.RU», также пристальное внимание светской публики вызвала татуированная спина балерины.