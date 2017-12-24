Максим Галкин не смог устроиться на телевидение по блату

14:59 24 декабря 2017 7

Воспоминаниями об отце юмориста поделился известный журналист Фото: Wikimedia Commons

Историю о том, как отец Максима Галкина — генерал-полковник армии Александр Галкин — хотел устроить талантливого сына на телевидение, вспомнили в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале». Гостями передачи были сам юморист и тезка его отца — журналист Александр Галкин, который в Главной редакции информации Центрального телевидения отвечал за тему космоса и горячие точки.

По воспоминаниям Александра Галкина, в 1997 году, работая заведующим корпунктом по балкано-черноморскому региону, он познакомился с генерал-полковником Александром Александровичем Галкиным. «Я пошел к нему на интервью. Он мне сказал: „У меня сын такой талантливый и никак не может пробиться на телевидение“. Тем не менее, Максим оказался настолько талантлив, что теперь он телевизионная звезда!» — рассказал журналист.

Максим Галкин поблагодарил за трогательные воспоминания, но заверил, что отец, несмотря на его обширные связи (Галкин-старший был знаком, например, с Иосифом Кобзоном), никогда не пытался устроить сына по блату.