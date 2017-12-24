{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 декабря 2017
24 декабря 2017
14:59  24 декабря 2017 7

Максим Галкин не смог устроиться на телевидение по блату

Воспоминаниями об отце юмориста поделился известный журналистФото: Wikimedia Commons

Историю о том, как отец Максима Галкина — генерал-полковник армии Александр Галкин — хотел устроить талантливого сына на телевидение, вспомнили в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале». Гостями передачи были сам юморист и тезка его отца — журналист Александр Галкин, который в Главной редакции информации Центрального телевидения отвечал за тему космоса и горячие точки.

По воспоминаниям Александра Галкина, в 1997 году, работая заведующим корпунктом по балкано-черноморскому региону, он познакомился с генерал-полковником Александром Александровичем Галкиным. «Я пошел к нему на интервью. Он мне сказал: „У меня сын такой талантливый и никак не может пробиться на телевидение“. Тем не менее, Максим оказался настолько талантлив, что теперь он телевизионная звезда!» — рассказал журналист.

Максим Галкин поблагодарил за трогательные воспоминания, но заверил, что отец, несмотря на его обширные связи (Галкин-старший был знаком, например, с Иосифом Кобзоном), никогда не пытался устроить сына по блату.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров