Столовая пермской школы «Город дорог» официально признана лучшей в стране. Там детей кормят рождественскими имбирными пряниками и всерьез подумывают о том, чтобы ввести в рацион индейку.
Первый Всероссийский конкурс на лучшую школьную столовую прошел в Москве. Победителем стала пермская школа. Уральцы организовали рождественский стол, который покорил жюри.
«Нам нужно было сделать выставочный стол на тему „Правильное питание ребенка в школе и дома“. Надо было придумать что-то современное, а было как раз католическое Рождество, и мы решили использовать эту тему. У нас на столе была индейка — пока ее в школах не подают, но мы подумали: а почему бы и нет? Тем более что сейчас ее цена не намного выше, чем у курицы. Еще мы сделали пюре из шпината. На десерт у нас были имбирные пряничные домики и сырники с клюквенным соусом. А еще мы сделали пирог „Колядки“ — типа разборника: какой-то кусок с мясом, какой-то — с картошкой, другие — с клюквой и с вишней. В кусочки мы поместили капсулы с гаданием», — рассказала «URA.RU» Вероника Яксун — глава ООО КП «Вкус и качество», которое обслуживает школу №112.
По словам собеседницы, почти все блюда, представленные на демонстрационном столе, подаются в школе, за исключением индейки и шпината. «Это были экспериментальные блюда, которые можно в дальнейшем ввести в школьный рацион», — говорит вероника Яксун.