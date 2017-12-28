Житель ХМАО украл мешок с подарками на детском утреннике

Житель Сургута похитил с детского утренника мешок с подарками. Праздничное мероприятие проходило в одном из городских музеев. Сумма ущерба составила свыше 12 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
«Полицейские установили, что в музее проходило торжественное новогоднее мероприятие, мешок с подарками работники оставили у входа. Злоумышленник, увидев оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры, решил украсть мешок», — комментируют в ведомстве.
«Дедом Морозом наоборот» оказался мужчина 1986 года рождения. В течение года он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, его привлекали к ответственности за пьянство в общественных местах, неуплату штрафа и хулиганство. Максимальная санкция по уголовной статье «Кража», по которой злоумышленник будет привлечен к ответственности, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.