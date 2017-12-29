08:06 29 декабря 2017 9

FIS курирует все виды лыжного спорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований под своей эгидой всех 11 российских лыжников, которых ранее из-за допинг-скандала дисквалифицировала комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). Среди спортсменов оказалась и свердловские атлеты: Евгений Белов и Евгения Шаповалова.

В пресс-релизе организации говорится, что 22 декабря FIS дисквалифицировала Никиту Крюкова, Наталью Матвееву и Александра Бессмертных, пишет Lenta.ru. Ранее 1 декабря права участвовать в соревнованиях были временно лишены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко и Юлия Чекалева.

Международное спортивное сообщество обвиняет Россию в создании государственной системы по подмене допинг-проб атлетов. Из-за этого МОК пожизненно запретил 11 российским лыжникам участвовать в Олимпиадах и аннулировал результаты спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также Россию отстранили от Олимпиады-2018 в Южной Корее. Туда разрешили ехать только «чистым» спортсменам и в качестве нейтральных участников.

FIS курирует все виды лыжного спорта, ее членами являются более 120 национальных объединений лыжного спорта. В числе соревнований, которые проводит федерация, чемпионат мира по лыжным видам спорта, ЧМ по горнолыжному спорту, Кубок мира по лыжным гонкам.