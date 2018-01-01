В челябинской полиции вынесли решение по коллегам, заподозренным в браконьерстве

По итогам служебной проверки, проведенной Главным управлением МВД России по Челябинской области, не обнаружено состава преступления в действиях сотрудников полиции Магнитогорска, которых 17 декабря на территории Малокизильского водозабора задержали егеря. Об итогах проверке, проводимой по сообщению магнитогорских СМИ, «URA.RU» сообщили в в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«В ходе проверочных мероприятий установлено, что сотрудник УМВД России по г. Магнитогорску в указанный период действительно находился на территории Малокизильского водозабора, однако факт проведения им охоты не подтвердился. Собранные по данному происшествию материалы были переданы в Министерство экологии Челябинской области для принятия решения в своей компетенции», — отметили в полицейском главке.
В пресс-службе ведомства уточнили, что 29 декабря результаты проверки были оглашены на совещании с участием руководства челябинского полицейского главка, Магнитогорского УМВД и представителей регионального Министерства экологии. «Участник встречи от Минэкономразвития отметил, что согласно представленным материалам в действиях сотрудника полиции, находившегося на территории Малокизильского водозабора, нарушений законодательства не усматривается», — подчеркнули в ведомстве.
Там также отметили, что в отношении полицейских, «допустивших нарушения служебной дисциплины» и замеченных на территории заповедника, будут предприняты меры дисциплинарного характера.
Ранее магнитогорский портал «Верстов.Инфо» сообщил о задержании местными егерями несколько полицейских на незаконной охоте. Среди силовиков, предположительно, был начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков, майор Рустам Шуринов. Егеря регулярно замечали признаки того, что на территории 10-й насосной станции Магнитогорска время от времени неизвестные отстреливают животных. Там водятся и лоси, и косули, и зайцы, и лисы. Но охотиться запрещено, поскольку это закрытая режимная зона и она находится в черте города.
По данному факту следственные органы СКР по региону также проводили собственную проверку. О ее результатах пока не сообщается.