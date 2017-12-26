13:28 26 декабря 2017 2

Трое из четверых задержанных браконьеров, предположительно, были полицейскими Фото: «Верстов.Инфо»

Следственный комитет РФ по Челябинской области начал проверку новости магнитогорского портала «Верстов.Инфо» о задержании местными егерями полицейских на незаконной охоте. Среди силовиков, предположительно, был начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков, майор Рустам Шуринов, передает корреспондент «URA.RU».

«В региональных СМИ размещена информация, что в декабре несколько сотрудников полиции с охотничьими ружьями задержаны егерями на территории Малокизильского водозабора (Магнитогорск), где охота запрещена. По данному факту следственные органы СКР по региону проводят проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе ведомства.

Среди силовиков, предположительно, был начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков, майор Рустам Шуринов Фото: «Верстов.Инфо»

По данным магнитогорского портала, 17 декабря егеря задержали четверых браконьеров. Как минимум трое из них предположительно являются сотрудниками полиции Магнитогорска. Причем силовиков пытались поймать уже год. Егеря регулярно замечали признаки того, что на территории 10-й насосной станции Магнитогорска время от времени неизвестные отстреливают животных. Там водятся и лоси, и косули, и зайцы, и лисы. Но охотиться запрещено, поскольку это закрытая режимная зона и она находится в черте города.

При патрулировании 17 декабря егеря увидели свежие следы снегоходов и по ним вышли на компанию пьяных мужчин с ружьями. Это нарушение целого списка правил и законов: находились в пьяном виде с незачехленным заряженным оружием, стреляли на территории населенного пункта, отсутствовали документы на оружие, снегоход и квадроцикл были без госномеров, мужчины управляли транспортом в пьяном виде без водительского удостоверения, они незаконно охотились на мототранспорте и загоняли диких копытных животных.

По словам егерей, мужчины вели себя развязано, смеялись и открыто говорили, что они полицейские, поэтому их не накажут.