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06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Москвы
21:19  05 января 2018 0

На Украине задержали экс-министра Крыма и отобрали у него российский паспорт. ФОТО

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, войска, крым, солдаты, военные, украина, вежливые люди
За потерянный в 2014 году Крым расплатится чиновник-неудачникФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего министра здравоохранения Республики Крым Петра Михальчевского. У экс-чиновника изъяты паспорт гражданина России и служебное удостоверение.

В жилище Михальчевского произведен обыск, сообщает также RT. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «госизмена», добавляет Nation News. Попросту говоря, задержанного обвиняют в «непосредственном участии в создании незаконных органов власти» в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

Между тем на посту регионального минздрава Михальчевский работал не слишком долго — с марта по июнь 2014 года. Его деятельность вызвала сомнения у новых властей и, после выявленных в работе ведомства многочисленных нарушений, Михальчевскому предложили оставить пост. После этого бывший чиновник уехал на Украину, где и попал в поле зрения СБУ.

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У экс-чиновника изъяли личные и служебные документы Фото: страница Службы безопасности Украины в Facebook

Владимир Васин
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