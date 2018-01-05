За потерянный в 2014 году Крым расплатится чиновник-неудачник Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

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В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего министра здравоохранения Республики Крым Петра Михальчевского. У экс-чиновника изъяты паспорт гражданина России и служебное удостоверение.

В жилище Михальчевского произведен обыск, сообщает также RT. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «госизмена», добавляет Nation News. Попросту говоря, задержанного обвиняют в «непосредственном участии в создании незаконных органов власти» в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

Между тем на посту регионального минздрава Михальчевский работал не слишком долго — с марта по июнь 2014 года. Его деятельность вызвала сомнения у новых властей и, после выявленных в работе ведомства многочисленных нарушений, Михальчевскому предложили оставить пост. После этого бывший чиновник уехал на Украину, где и попал в поле зрения СБУ.

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