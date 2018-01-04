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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
01:42  04 января 2018 0

СБУ заявила об «охоте» ФСБ на граждан Украины в России

Тактико-специальное учение
Украина обвинила российские спецслужбы в «охоте» на своих гражданФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила ФСБ в «охоте» на граждан Украины, находящихся на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте спецслужбы.

По данным СБУ, в Москве якобы был незаконно задержан участник военной операции в Донбассе, гражданин Украины Олег Негода, приехавший в РФ к родственникам. В тексте заявления глава украинской спецслужбы Василий Грицак призвал соотечественников, имеющим опыт участия в военной операции в Донбассе, «воздержаться от поездок в Россию».

По его словам, украинских граждан в РФ «пытаются втягивать в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации». Жителей страны якобы выманивают на территорию РФ, используя родственные связи, «для организации провокаций».

Валерия Романова
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