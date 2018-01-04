СБУ заявила об «охоте» ФСБ на граждан Украины в России

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила ФСБ в «охоте» на граждан Украины, находящихся на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте спецслужбы.
По данным СБУ, в Москве якобы был незаконно задержан участник военной операции в Донбассе, гражданин Украины Олег Негода, приехавший в РФ к родственникам. В тексте заявления глава украинской спецслужбы Василий Грицак призвал соотечественников, имеющим опыт участия в военной операции в Донбассе, «воздержаться от поездок в Россию».
По его словам, украинских граждан в РФ «пытаются втягивать в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации». Жителей страны якобы выманивают на территорию РФ, используя родственные связи, «для организации провокаций».