14:52 06 января 2018 0

Рецидивист хотел заработать на ложном сообщении о минировании Фото: Валерий Горелых

Сотрудники ФСБ и свердловской полиции задержали лжеминера, который требовал от МВД один миллион рублей за отказ от плана взорвать жилой дом на улице Таганской в микрорайоне Эльмаш. Как сообщил «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержанным оказался рецидивист по прозвищу «Бакса».

Валерий Горелых рассказал, что 30 декабря в дежурную часть отдела полиции № 14 поступил звонок с угрозой взорвать жилой дом. В это время в Екатеринбурге прошла очередная волна массовых сообщений о минировании торговых центров, гостиниц и других учреждений, откуда были эвакуированы тысячи горожан. Лжеминера обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 42-летний Сергей Ч, проживающий в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

«Подозреваемый более известен в определенных кругах по прозвищу „Бакса“. Новый год он начал отмечать за несколько суток до его наступления», — отметил Валерий Горелых. Он уточнил, что 30 декабря подозреваемый вместе с приятелем выпивал алкоголь в одном из кафе Екатеринбурга. Там он и узнал о серии ложных минирований ТРЦ. Когда собутыльник отлучился, Бакса взял его телефон и сообщил о минировании жилого дома на Таганской. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и саперы, которые тщательно проверили как сам жилой дом, так и прилегающую территорию. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

«Теперь и без того богатый послужной список статей УК, по которым он судим ранее, пополнился еще одной, причем довольно суровой по мере наказания», — отметил Валерий Горелых. В отношении «шутника» возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте». Мужчина помещен под стражу.